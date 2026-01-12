中纪委全会召开 习近平：反腐败斗争输不起也决不能输

中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第五次全体会议12日在北京召开，中共总书记习近平发表讲话，指腐败是「党和国家事业发展进程中的拦路虎、绊脚石」，「反腐败是一场输不起也决不能输的重大斗争」，要保持高压态势不动摇，有腐必反。

去年，内地有65名中管干部（通常为副部级或以上）被通报落马，人数创新高，而且未计多名受查军方将领。

习近平强调要保持反腐败高压态势，半步不让。新华社

习近平指出，2025年，中央深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，「取得显著成效」。强化政治监督，深化政治巡视，有力保障中央重大决策部署贯彻落实。

他表示，把权力关进制度笼子，既要不断完善制度规定，使制度密而不繁、有效管用，又要著力提高制度执行力，增强刚性约束。要坚持法规制度面前人人平等、遵守法规制度没有特权、执行法规制度没有例外，确保制度规定真正成为带电的高压线。

他强调，当前，反腐败斗争形势仍然严峻复杂，铲除腐败滋生土壤和条件任务仍然艰巨繁重。要保持高压态势不动摇，有腐必反、有贪必肃、除恶务尽，让腐败分子没有藏身之地。