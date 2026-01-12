中欧电动车谈判达共识 欧将发布价格承诺指导文件

持续1年多的中欧电动车谈判有新进展。中国商务部12日表示，双方一致认为，有必要向对欧盟出口纯电动汽车的中国出口商，提供关于价格承诺的通用指导，以便中国出口商可通过更加实用、有针对性且符合世贸组织规则的方式，解决相关关注。

欧盟启动电动车补贴调查后，中欧关系出现新裂痕。（路透社）

为此，欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》，并在文件中确认，欧方将秉持非歧视原则，根据世贸组织规则有关规定，对每一项价格承诺申请，适用相同法律标准，并以客观和公正的方式进行评估。

高性价比的中国电动车近年在欧洲愈来愈欢迎，引起欧方的关注。

2024年10月，欧洲委员会对中国电动汽车的补贴问题进行了约1年的调查之后，开始对中国制造的电动汽车征收高达45.3%的惩罚性反补贴关税。此后，中方建议通过最低价格方案，即协商一个双方都可接受的出口价，换取欧盟免征关税。