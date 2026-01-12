Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中欧电动车谈判达共识 欧将发布价格承诺指导文件

即时中国
更新时间：17:31 2026-01-12 HKT
发布时间：17:31 2026-01-12 HKT

持续1年多的中欧电动车谈判有新进展。中国商务部12日表示，双方一致认为，有必要向对欧盟出口纯电动汽车的中国出口商，提供关于价格承诺的通用指导，以便中国出口商可通过更加实用、有针对性且符合世贸组织规则的方式，解决相关关注。

欧盟启动电动车补贴调查后，中欧关系出现新裂痕。（路透社）
欧盟启动电动车补贴调查后，中欧关系出现新裂痕。（路透社）

为此，欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》，并在文件中确认，欧方将秉持非歧视原则，根据世贸组织规则有关规定，对每一项价格承诺申请，适用相同法律标准，并以客观和公正的方式进行评估。

高性价比的中国电动车近年在欧洲愈来愈欢迎，引起欧方的关注。

2024年10月，欧洲委员会对中国电动汽车的补贴问题进行了约1年的调查之后，开始对中国制造的电动汽车征收高达45.3%的惩罚性反补贴关税。此后，中方建议通过最低价格方案，即协商一个双方都可接受的出口价，换取欧盟免征关税。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
饮食
5小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
01:12
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
7小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
9小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
11小时前
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
林婷婷结婚丨林婷婷学霸老公李天耀「钻石级履历」大公开 同为TVB主播 精通设计、木工、电影制作
影视圈
6小时前
黎智英案│控方：首要分子或罪行重大被告需判10年以上或终身监禁 积极参与者应3至10年囚刑
01:44
黎智英案│法官杜丽冰质疑 辩方指单独囚禁令黎智英无法与他人交流之说 事实上是黎智英自己选择单独囚禁
社会
6小时前