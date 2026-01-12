跨境诈骗︱泰国拘10疑犯包括2中国主谋 涉以香港ATM机洗钱 ¥132万

泰国警方与国际刑警合作，捣破一个跨境诈骗洗钱集团，拘捕8名泰籍疑犯及2名中国籍主犯。不法分子会到香港在ATM机提取现金，洗净约¥132万赃款。

蚀高额汇价图避查

据「泰国之眼」报道，泰国反网络诈骗中心与国际刑警10日联合行动，捣毁上述的犯罪组织。



经查，该组织于去年12月仅用一个月时间，通过29个「洗钱骡子帐户」向香港发起82笔提款操作，涉案赃款近600万泰铢（约人民币132万，港币149万）。

据悉，不法分子的犯罪手法极具隐蔽性：先以虚假资讯诱骗受害者转账至指定帐户，再雇佣被称为「飞马」的泰国籍人员，持具有国际取款功能的泰国银行卡赴港，在ATM机提取赃款。

为规避追踪，不法分子甘愿承担高额国际取款手续费与汇率差价，妄图借境外取款切断资金溯源链条。

此外，警方在侦查中发现，该犯罪组织的诈骗中心原活动轨迹暴露后，已将新行动基地转移至柬埔寨班春棉泰省马莱市（距波贝约50公里），持续从事违法犯罪活动。

此次拘捕行动，警方通过跨境资讯共享、线索深挖及证据固定，成功签发逮捕令，最终将10名涉案人员全部抓获归案。根据泰国《反洗钱法》相关规定，洗钱行为最高可面临1-10年监禁及5万至50万泰铢罚款（或两者并罚）。

目前，涉案人员已被警方依法告知指控内容及法律权利，案件正处于进一步司法审理阶段。