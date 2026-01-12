死亡鳌太线︱5人违规穿越3罹难 手机调飞行模式避罚变催命符

陕西秦岭「鳌太线」，甫过元旦又发生3人死亡的山难。有5名民众未经许可穿越鳌太线，除1人中途放弃下山，其余4人遇险最终造成3死。经查，刻意轻装缺乏御寒装备的5人，除无视禁令闯入外，还把手机调为飞行模式以免被罚，却导致遇险后难以救援。

刻意轻装出发乏御寒装备

此宗山难，涉及的5人均为在网上认识的「驴友」，罹难者最小的仅19岁。据中央广播电视总台「国家应急广播」报道，救援成员之一的晨曦救援队队员唐新龙表示，违规犯禁穿越的5人，由4男1女组成，最大32岁最小19岁。

徒步队为能一日之内快速穿越「小鳌太线」，轻装出发，缺乏帐篷、御寒衣物及食物等户外装备。唐新龙指，「如果他们有帐篷、睡袋和防潮垫，哪怕原地等待救援，都能坚持到我们找到。」

更致命的是，领队为防被监测到违法入山，与众队员将手机全部调至飞行模式，以逃避100至5000元（人民币）的罚款。此举导致他们遇险后，救援人员无法透过手机讯号，精准定位他们身处位置，严重延误搜索拯救。



直至1月5日，救援队先找到2名失踪者，但已死亡。1月7日，找到另1名堕崖失踪者，亦已证实遇难。

唐新龙推断3人的死因为失温，他解释，鳌太线的日间温度约为零下2-5℃，人体尚可接受；但到了夜间，气温会骤降至零下20度左右。