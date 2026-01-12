柬埔寨电骗｜中国船员转机后失联逾十天 妻：最后通话疑暗示报警

35岁中国船员卞昌鹏在柬埔寨转机后失联，消息引发关注。据大象新闻，卞昌鹏的妻子丁女士反映，丈夫应聘国际船员工作后，在前往柬埔寨金边转机途中失联，目前已失联超过10天。失联前的通话中，卞昌鹏暗示妻子报警。

疑堕假招聘骗局

家属已向国内警方、海事局及大使馆求助。目前从各方获得的消息显示：招聘卞昌鹏的船务公司员工身份信息不实，且船员电子申报系统中并未显示卞昌鹏的上船记录。

相关新闻：柬埔寨电骗｜单亲母赴柬寻子1个月无果 最后通话按「酒窝」打暗号

报道指，卞昌鹏今年35岁，江苏人，是一名有经验的船员。2025年11月25日，跑完一趟三个月内河航运后回到老家，因家庭经济压力，他委托做船务派遣的大学同学唐先生，把简历发至船员招聘网站上。

去年12月21日，一名自称广州明锐船务公司的工作人员联系卞昌鹏，称他通过了船东「华光海运公司」面试，月薪1680美元（约港币13104元），工作地点在越南胡志明市港口，计划于12月24日登船。

但计划临时变更，12月21日下午，船东突然通知他第二天就要出发。卞昌鹏于22日从杭州飞往广州白云机场。在广州机场，对方临时通知改去柬埔寨金边机场转机，机票也是明锐船务公司购买。面对卞昌鹏的疑惑，对方承诺：会有柬埔寨大使馆的人全程陪同，直到他安全离开柬埔寨。

卞昌鹏于12月22日晚11:30落地柬埔寨金边德崇国际机场，在23日凌晨与妻子通话报平安后，直到24日上午10点半，他才再次联系到丁女士表示已经上船，但不知道船名。

相关新闻：陈志被捕︱柬埔寨称不姑息跨国电骗讯号 已立案追究171名主犯刑责

多次重复指母亲鼻梁骨断裂

丁女士认为，在这通电话中，卞昌鹏语气消沉，他称母亲鼻梁骨断裂，需要找一位儿子在公安局工作的同村人借钱治疗。这段话重复了三四遍，丁女士立即意识到丈夫可能在暗示报警，因为奶奶的鼻梁骨根本没有断。此后，卞昌鹏在通话中拒绝视讯通话，对妻子的其他问题也以「不知道、不清楚」回答。

12月30日5时30分，卞昌鹏再次通过微信电话联系丁女士。在通话中，他称自己已经在船上了，让家人不要担心。丁女士喊孩子来和丈夫说话，当孩子喊「爸爸」时，卞昌鹏的声音明显哽咽了。

电话在不到三分钟后被挂断，此后丁女士再也没能联系到丈夫。她随即在老家报警，邳州市警方通过手机信号定位确认，卞昌鹏在12月24日和30日打电话时都在柬埔寨金边，但具体位置不详。

船务公司多次被冒充招聘

事件发生后，丁女士联系了广东海事局。海事局对招聘公司进行核实时，广州明锐船务公司否认招聘卞昌鹏的人是该公司员工。更令人不安的是，该公司表示，2025年已经发生过三次被人冒充公司名义进行招聘的情况。

而且卞昌鹏的船员电子申报系统上面显示没有卞昌鹏的上船记录。正常情况下，船员一旦上船工作，船东公司就会在系统上登记任职记录。这令卞昌鹏家属非常担心。目前，卞昌鹏的家人和朋友仍在焦急等待消息。

