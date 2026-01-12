Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山姆超市︱含绒400克多大牌逾倍 ¥499羽绒服中产抢购断货

即时中国
更新时间：10:30 2026-01-12 HKT
发布时间：10:30 2026-01-12 HKT

羽绒原材料价格急升，大厂出品动辄千元一件。山姆超市近期推出一款仅售499元（人民币，下同）的羽绒服，充绒量却达400克，较千元内价位的同类产品多逾倍，引发全国抢购卖断市。

二手代购每件贵¥30

综合网上资讯及内媒报道，会员制的山姆超市，近日推出一款499元「平、靓、正」羽绒服，震撼御寒衣物市场。

据该长款羽绒服的产品资讯显示，其面料为100%聚酯纤维，里料100%聚酯纤维，大身/帽子填充物为白鸭绒，绒子含量80%，其中S码含绒376克、M码含绒400克、L码含绒421克。有黑、白及棕三色。


相关新闻：人民大学︱年轻人抢购「人大红」羽绒服 最贵¥899卖断市

相对在电商平台有售的两款大牌羽绒服，充绒量分别在111~159克、196~281克间的羽绒服，售价却分别为748元、587元。

由于山姆的羽绒服，价廉充绒量翻倍，网民纷纷发帖推荐，吸引大量民众抢购，北京、武汉、沈阳等地多家山姆店的职员也指已经断市，连带该店其他款式价位的羽绒服也被扫清光，在山姆会员App中全部显示「补货中」。

相关新闻：羽绒服疯涨价︱鸭绒每吨¥58万网民怪罪猪肉 经济学家：有一定道理

二手平台则有大量代购，但每件要加价约30元，但仍吸引不少买家。

山姆的爆款羽绒服，也引发中产纷纷舍弃传统名牌，改投超市推出的廉价款式。据21世纪经济报道，有消费者表示，自己厌倦了全网比价、看充绒量的繁琐操作，「不用逼著自己变成羽绒服专家，只要相信山姆、Costco、胖东来的选品标准就够了。」

网友们指出，以大牌超市为代表的超市羽绒服，「充绒量充足」、「性价比突出」，「他们将充绒量、蓬松度等硬参数明确标出，价格算得明明白白」。

相关新闻：退货白嫖︱海南妇网购羽绒服7天后退回 店主怒斥：衫袋有哈尔滨机票

内地由于养殖鸭的数量大减，令鸭绒成本由17万元1吨，涨至58万元，导致羽绒服售价同步飇升，许多也要千元一件。

生产商为控制成本，会减少衣服填充部位，前后身为羽绒填充，其余地方，如领子、帽子、口袋盖、侧兜等，都用棉和其他材质来代替，以此来减少充绒的克重，有的吊牌会说明，有的无标注。

 

