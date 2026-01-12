Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI生成照夺摄影比赛第一名？ 主办方急撤：不符合原创性

即时中国
更新时间：10:30 2026-01-12 HKT
发布时间：10:30 2026-01-12 HKT

华住高端酒店品牌日前举办的一场摄影大赛，获得第一名的作品，却遭网友踢爆是「AI生成照」，引发哗然，事件曝光后，主办单位紧急将这幅作品撤下，并将第二名「扶正」为第一名，但对评审过程不愿回应。

网友踢爆多处异常

据封面新闻报道，这项名为「艺术MaxX·城市记忆摄影大赛」此前获第一名的作品名为《骑楼旧光》，作品序号为42，有网友在社交平台爆料，这幅作品疑似为AI生成图片，报道指，网友拉大曝光仔细检视照片细节可发现，照片左侧店铺招牌出现重复的凉茶店名称，右侧店铺牌匾则存在语序不通、字体错乱等情况，而且老人提鸟笼的手指跟手掌连不起来，颇为异常。

报道指，该摄影比赛原定公示期间为6日至10日，但目前相关公示文件已被删除。主办单位更新获奖名单，原先公示为第二名的作品，已被调整为综合奖项第一名，《骑楼旧光》则被悄悄撤下。

至于为何更新名次，主办方并未正面说明，仅表示，「经过内部多方核查，作品不符合原创性规则，经和投稿人沟通后取消了成绩。最终结果以公示为准。」，但对于作品是否为AI生成、为何能通过评选程序等具体问题，都没有正面回应。

