女演员闫学晶为离地「呻穷」道歉 遭品牌终止代言

近日，内地女演员闫学晶在直播中透露儿子拍一部戏「就挣几十万块钱」，需要负担家庭年开支百八十万，否则家庭无法运转。相关内容被部分网友解读为「哭穷」、「脱离大众」，引发广泛讨论，不少网友扬言「要抵制闫学晶代言产品」。闫学晶11日晚就此发长文致歉。

闫学晶11日晚在朋友圈发文致歉，表示认真审视自己，这根本不是一句「没说对」或者「没把握好」那么简单，而是思想出了严重偏差。她又指自己忘了本，见了更大的世面，却不知不觉把这当成了一种「优越感」，忘了自己从小在普通家庭长大，是父老乡亲和生活的烟火气喂大的过去。

她又承诺会让自己真正「沉下来」，重新把心擦干净，找回对劳动、对生活、对百姓最原本的尊重和感情，树立正确价值观、世界观和人生观，树立优良家风，多做对社会有益的事情。

受事件影响，1月10日，闫学晶的抖音、快手等平台账号被禁止关注。1月11日，辽宁帝华味精食品有限公司发布声明，终止与闫学晶在「佐香园」品牌及相关产品上的代言合作。

此外，闫学晶在此前直播中自曝「『新疆班』分低，我儿子报了」，相关言论让其儿子林傲霏中央戏剧学院「新疆班」入学资格合规性受到质疑。1月11日晚，中央戏剧学院对此发布声明回应：「林某霏，男，汉族，2012年北京市高中应届毕业，以户籍地北京生源身份报考我院，先后参加我院本科招生专业考试和普通高等学校招生全国统一考试，被录取至我院表演系2012级戏剧影视表演普通本科班。2012年我院未招收新疆班，网传信息不属实。」

公开资料显示，闫学晶出生于1972年，代表作品有《刘老根》、《都市外乡人》、《俺娘田小草》等。林傲霏出生于1993年，毕业于中央戏剧学院，曾出演《娘亲舅大》、《热血尖兵》等影视作品。