Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女演员闫学晶为离地「呻穷」道歉 遭品牌终止代言

即时中国
更新时间：09:40 2026-01-12 HKT
发布时间：09:40 2026-01-12 HKT

近日，内地女演员闫学晶在直播中透露儿子拍一部戏「就挣几十万块钱」，需要负担家庭年开支百八十万，否则家庭无法运转。相关内容被部分网友解读为「哭穷」、「脱离大众」，引发广泛讨论，不少网友扬言「要抵制闫学晶代言产品」。闫学晶11日晚就此发长文致歉。

相关新闻：女演员闫学晶离地「呻穷」遭网民抵制 曾指儿子拍戏仅几十万收入

闫学晶11日晚在朋友圈发文致歉，表示认真审视自己，这根本不是一句「没说对」或者「没把握好」那么简单，而是思想出了严重偏差。她又指自己忘了本，见了更大的世面，却不知不觉把这当成了一种「优越感」，忘了自己从小在普通家庭长大，是父老乡亲和生活的烟火气喂大的过去。

她又承诺会让自己真正「沉下来」，重新把心擦干净，找回对劳动、对生活、对百姓最原本的尊重和感情，树立正确价值观、世界观和人生观，树立优良家风，多做对社会有益的事情。

受事件影响，1月10日，闫学晶的抖音、快手等平台账号被禁止关注。1月11日，辽宁帝华味精食品有限公司发布声明，终止与闫学晶在「佐香园」品牌及相关产品上的代言合作。

此外，闫学晶在此前直播中自曝「『新疆班』分低，我儿子报了」，相关言论让其儿子林傲霏中央戏剧学院「新疆班」入学资格合规性受到质疑。1月11日晚，中央戏剧学院对此发布声明回应：「林某霏，男，汉族，2012年北京市高中应届毕业，以户籍地北京生源身份报考我院，先后参加我院本科招生专业考试和普通高等学校招生全国统一考试，被录取至我院表演系2012级戏剧影视表演普通本科班。2012年我院未招收新疆班，网传信息不属实。」

公开资料显示，闫学晶出生于1972年，代表作品有《刘老根》、《都市外乡人》、《俺娘田小草》等。林傲霏出生于1993年，毕业于中央戏剧学院，曾出演《娘亲舅大》、《热血尖兵》等影视作品。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
21小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
21小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
11小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
4小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
16小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
18小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
19小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
17小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
21小时前