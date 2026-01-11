殷墟发现中国最早「野生动物园」 3000年前商代已养珍禽异兽

3000多年前商代的「野生动物园」在河南省安阳殷墟王陵区被找到，祭祀坑内出土大量野生动物骨骼。经考证，这是中国迄今发现最早的人工饲养野生动物群。野生动物的集中出现与标准化处理，说明商代可能已形成完善的野生动物获取、饲养与管理体系。

人民网引述据中国社会科学院考古研究所助理研究员李潇檬介绍，新清理祭祀坑出土大量野生动物骨骼，经鉴定有象、圣水牛、鹿、狍、狼、虎、豹、狐狸、鬣羚、野猪、豪猪等，以及天鹅属、鹤属、雁属、隼属、雕属等5个种属的鸟类。

值得注意的是，部分动物骨骼的颈部或头部附近挂著铜铃。李潇檬称：「铜铃是驯养的标识，表明这些动物可能并非临时狩猎所得，应是商王等高级贵族园囿中专门饲养的珍禽异兽。」

祭祀坑内出土的动物种类十分丰富。其中，圣水牛坑为殷墟考古史上首次发现，以往仅发现过肢骨；4只年龄各异的鹿交错挤压的完整鹿坑，也极其少见；人与象组合坑的发现，再次印证晚商时期河南地区有大象生存。