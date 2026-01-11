生吞鱼胆｜误信偏方治头痛 江苏妇惨送ICU 医生：比砒霜还毒

身体不适，听信偏方可能后果不堪设想！江苏一名50岁女子为缓解长期偏头痛，听信熟人推荐「生吃鱼胆可清热解毒」的偏方，照做后却出现腹痛和上吐下泻，送医发现中毒，导致急性肝衰竭、低血容量性休克和消化道出血，送进深切治疗病房（ICU），经抢救才脱离生命危险。对此，医生警告鱼胆比砒霜还毒。

据内媒《现代快报》报道，事发在去（2025）年12月14日上午，女事主去市场购买一条约5公斤的草鱼，回家后直接生吞鱼胆。未料短短数小时内，出现腹痛、呕吐、腹泻等严重不适症状接连出现，血压骤降、脉搏变慢，家人随即将其送往医院急救。

相关新闻：杨过「情花毒」｜6旬翁饮自制药酒中招 胡言乱语送医抢救

收治女子的江苏大学附属医院表示，患者送抵时已呈现危重状态，属典型急性肝衰竭，已出现休克及消化道出血征象。医疗团队研判情况危急，立刻将女子转入ICU，进行血浆置换及连续性血液净化（CRRT），同时给予升压与保肝治疗，抢时间排除毒素、稳定生命迹象。

经密集治疗5天后，患者肝肾指标逐渐恢复，同年12月19日转回普通病房，目前已康复出院。

医生指，鱼胆毒素会直接攻击肝脏与肾脏，可能引发急性肝肾衰竭、溶血、心肌损伤，甚至造成心律失常、脑出血及死亡。而目前医界并无专门解毒药，仅能依赖血液净化方式减少毒害，所幸患者就医及时才逃过一劫。

医生强调，许多人误以为鱼胆具有「清热解毒」的疗效，甚至认为煮熟或泡酒即可去毒，但其毒素耐高温、耐酒精。尤其淡水鱼如草鱼、鲤鱼、鲫鱼的鱼胆毒性与体型成正比，鱼越大毒性越强，「甚至比砒霜还危险，只需少量就足以中毒，严重者可能致命。」

医生呼吁，切勿轻信民间偏方或未经证实的说法，鱼胆没有任何药用价值，更不能当作治疗头痛或身体不适的方式。