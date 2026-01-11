Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南运烟花货车翻侧起火 8车「串烧」2人受伤︱有片

即时中国
更新时间：14:10 2026-01-11 HKT
发布时间：14:10 2026-01-11 HKT

真系「串烧」！湖南10日晚有高速公路，有运载烟花的货车意外翻侧，引发多车相撞起火，事件中有2人受伤，无生命危险。

湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理四支队通报1月11日，指1月10日23时25分许，醴娄高速湘潭段东往西方向发生一宗装载烟花爆竹货车侧翻起火事故。

经初步调查，事故由一辆轻型仓栅式货车（装载烟花爆竹）侧翻后，后方3辆小型客车避让不及相继与货车发生追尾碰撞，造成车辆起火燃烧，飞溅火花引燃停在后方的8台小车。    

事故发生后，高速交警、消防、急救等部门迅速到场处置，11日3时许恢复通行。该事故造成2人受伤，无生命危险。装载烟花爆竹的货车驾驶人及副驾驶已被公安机关控制，相关调查正在进行。

 

