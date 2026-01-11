河南13岁生宿舍猝死 家长指尸现神秘针孔口流血水

河南有13岁高中生在宿舍猝死，校方被指试图在死者父母赶抵前，急急把尸体运走，遭拦车阻止。死者家人指，学生遗体口角有血水流出，胸口有神秘针孔，质疑死因。官方调查组11日指，死者因心源性疾病死亡，针孔是法医检查时造成，事件不涉刑事。

网上流传影片，指1月8日6时许，河南驻马店新蔡县今是清华园学校七年级学生朱某，在宿舍内被发现死亡。

法医：死于心源性疾病

朱某父母指控校方，在他们赶到学校前，便试图将儿子的遗体运走，质疑当中有隐情。朱氏夫妇又披露，孩子嘴角出血，心脏部位有很明显的钉子大小的洞。相关影片在网上一度热传，但随即被下架。

死者家长一度拦阻校方急急把学生遗体运走。

死者家长一度拦阻校方急急把学生遗体运走。

事件曝光后，新蔡县教育局在9日发通报，指警方初步调查已排除刑事可能。

11日，早上，调查组发通报，指经走访朱某的同学、老师、亲友及其他接触人员，同时按照有关程序规定，对死亡原因进行了检验鉴定，调查了朱某生前的学习生活情况，并将结果告知了朱某亲属。

经调查，朱某在校期间未与他人发生过冲突，死亡前一天未发现异常情况。经检查，朱某全身无外伤，排除生前受到外力伤害；毒化检验后，排除中毒死亡。经检验会诊，朱某是心源性疾病导致死亡。左胸部针孔是法医抽取毒化检验所需血液时形成。嘴角红色液体是法医翻动死者时体液流出。