反腐专题片︱11日晚首播《半步不退让》 原农业部长唐仁健忏悔落泪

中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台央视联合摄制的电视专题片《一步不停歇 半步不退让》，将于1月11日至14日在中央广播电视总台央视综合频道晚8点档播出，央视新闻新媒体平台同步播放。首集预告片披露，受贿2.68亿人民币的农业农村部原党组书记、部长唐仁健在镜头前落泪忏悔画面。

受贿2.68亿判死缓

《一步不停歇 半步不退让》讲述纪检监察机关不断加大党风贪腐同查同治力度，锲而不舍落实中央八项规定精神，严肃查处违规吃喝背后的团团伙伙、请托办事和利益输送，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，让群众真切感到正风反腐加力度。



首集的《纠风治乱为民》的预告片披露，唐仁健案的行贿人主要来自于唐仁健的日常吃喝玩乐圈，唐仁健的问题也是腐败问题和作风问题相伴相生、相互传染的恶性循环。

唐仁健在预告片中表示：纪律和规矩，要真当回事，真不要侥幸，但现在都是成为悔之晚矣的事情。

公开简历显示，唐仁健，男，汉族，1962年8月出生，重庆人，1983年8月参加工作，1991年3月加入中国共产党，西南财经大学经济学院产业经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师。唐仁健是第十九届、二十届中央委员。曾任中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任、国务院扶贫开发领导小组副组长等职。

2024年5月18日，中纪委网站通报：农业农村部党组书记、部长唐仁健涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

2025年9月28日，吉林省长春市中级人民法院一审公开宣判唐仁健受贿一案，判唐仁健以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对追缴在案的唐仁健犯罪所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。经审理查明，唐仁健直接或者通过他人非法收受财物，共计折合人民币2.68亿余元。