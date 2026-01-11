Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龙站｜羽绒男「胀爆」过关被查 揭携197支减肥针︱有片

即时中国
更新时间：10:02 2026-01-11 HKT
发布时间：10:01 2026-01-11 HKT

西九龙站有男子企图搭高铁北上，通过内地海关时，被发现身形异常拥肿，经检查发现衣服内收藏了197支减肥针。

海关发布消息指，近日，西九龙站海关关员在对进境旅客进行监管时，发现1名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，其穿著的黑色羽绒服异常臃肿，关员随即对其拦截检查。

相关新闻：西九龙站｜面青男北上神情亢奋 关员揭布袋藏冰毒｜有片

经进一步查验，关员在其羽绒服右侧外口袋、左侧内口袋、内侧背部位置及其裤子左前口袋内查获4包减肥注射针。该批注射针剂的原外包装已被拆除，并用透明胶袋重新包装，无注册证书。

相关新闻：女子注射「减肥针」吐血险丧命 非法产业链仍未被监管

经清点，本次查获的减肥注射针共计197支，均配有注射针头。目前，海关已对当事人作行政立案处理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
18小时前
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
2小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
19小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
15小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
15小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
3小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
20小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT