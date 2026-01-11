西九龙站｜羽绒男「胀爆」过关被查 揭携197支减肥针︱有片

西九龙站有男子企图搭高铁北上，通过内地海关时，被发现身形异常拥肿，经检查发现衣服内收藏了197支减肥针。

海关发布消息指，近日，西九龙站海关关员在对进境旅客进行监管时，发现1名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，其穿著的黑色羽绒服异常臃肿，关员随即对其拦截检查。

经进一步查验，关员在其羽绒服右侧外口袋、左侧内口袋、内侧背部位置及其裤子左前口袋内查获4包减肥注射针。该批注射针剂的原外包装已被拆除，并用透明胶袋重新包装，无注册证书。



经清点，本次查获的减肥注射针共计197支，均配有注射针头。目前，海关已对当事人作行政立案处理。