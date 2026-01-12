Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孤独死克星︱ 「死了么」App登顶苹果付费榜 已实现盈利拟改名

即时中国
更新时间：09:07 2026-01-12 HKT
发布时间：09:07 2026-01-12 HKT

内地企业为独居人群打造的安全防护工具App「死了么」，昨晨登上苹果App Store付费榜榜首。创始团队称，该App投入成本仅1000多元（人民币，下同），现已实现盈利，估值达到1000万元，计划出售10%股份，并认真考虑改名建议。

▍中国组 ▍

 

据悉该产品界面简单，用户仅需每日签到反馈「存活」状态，若连续多日未签到，系统将自动向紧急联系人发送电邮提醒。直白的产品名称吸引猎奇网友集体下载，亦引发广泛争议。有人认为「死了么」不吉利，建议更名「活着么」。3名「95后」开发者回应称，本意是希望提醒每个人更好地面对当下，暂未收到有关部门的改名要求。

「我是奶奶，我已经连续多天没有活动了，快来检查一下我的身体状况」，在「死了么」App的产品功能展示页，这些提示标语被写在横幅弹窗上。昨晨10时，这款由月境（郑州）技术服务有限公司开发的App在苹果商城付费App下载排行榜冲上第一名。目前定价已从最初的免费上调至8元人民币。

多日未签到自动通知家属

据悉「死了么」专为独自居住的上班族、异地求学的学生等独居人群开发设计，用户毋须注册登陆，在填写完紧急联系人及其电子邮箱后，每天仅需点击「签到」按钮，后台就会持续自动监测状态。此外，软件还声称采用了加密技术保护用户隐私，拒绝收集位置等无关权限，确保个人资讯安全。

凭借直白的名称，这款App迅速走红全网。有支持者直言，软件精准戳中独居人群害怕「孤独死」的社会痛点，具有另类人文关怀。也有网友提出优化建议，比如改为用短讯通知紧急联系人、优化签到形式以减少「乌龙」提醒等，但更多网友认为「死了么」表述晦气、不吉利，不便分享给亲友，应更名为更具人文关怀、更具温情的「活着么」。

「死了么」App开发成员之一吕先生对《广州日报》称，开发团队只有3人，都是「95后」，大家平时都有自己的工作，是通过远程方式进行协作。此前团队在社交平台留意到相关需求，尝试注册名字成功后，用一个月将App开发完成。

千元开发现估值千万

吕先生表示，尽管现在App的下载量不太方便透露，但「确实增长速度非常快」，期间也有部分人出现过未连续签到的情况，但目前还没有收到过粉丝回馈，无法了解是否真有帮到用户。对于名字争议，他称开发本意是希望提醒每个人更好地面对生活，「在中国『死』字很少被提及，但这是每个人都必须面对的事，当人知道了死亡的结点，或许才能更好地面对当下」。

针对近期的热度，「死了么」团队昨日表示「深感荣幸，由衷感激」，接下来将把精力集中到产品打磨中，例如丰富短讯提醒、增加留言功能，并探索推出更适老化的新产品。对于有网友认为「死了么」不好听，提议改成「活着么」，团队称「会认真研究」。

创始人之一郭先生说，这款产品在去年年中立项，开发团队最初仅有3人，且均为「95后」，1个多月就完成研发，成本仅1000多元。尽管投入微小，但已实现盈利。对于估值，郭透露，计划以100万元出让公司10%的股份。若以此计算，该App的估值已达到1000万元。

另有法律界人士指出，「死了么」与知名外卖平台「饿了么」高度相似，或涉嫌不正当竞争。苹果官方客服前日回应称，用户若对App名称不满，可提供应用基础讯息，官方将协调联系开发者沟通处理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
20小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
20小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
9小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
3小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
16小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
15小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
15小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
18小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
20小时前