日媒：中国国企通知日企 停止新签稀土合同
更新时间：17:50 2026-01-10 HKT
日媒共同社10日引述采访相关人士消息，销售稀土的中国国有企业已通知一部分日本企业不再签订新的合同。据称，中方还在考虑终止现有合同。中国政府本月宣布加强有助于提升日本军事实力的两用物项对日出口管制。这是首次确认有日本企业购买稀土被拒。
相关新闻：中日交恶｜中国加强管制稀土等品项销日 日本抗议并要求撤回
中国政府周二宣布，加强军民两用物项对日本出口管制，作为对日本首相高市早苗去年11月在国会上称「台湾有事可能构成存亡危机事态」的反制措施。中国商务部曾表示，对日本出口管制的对象仅限军事用途，涉及民事用途的不会因此受到影响，但稀土很难明确区分是军用还是民用。
