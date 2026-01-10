结扎30年多个13岁儿？ 河南妇揭老公贱招帮私生子上户

在河南洛阳，一名张姓女子近期翻阅家中户口簿时，意外发现名册上竟多出一名「陌生人」，且登记为自己的儿子。经调查后，张女士惊觉竟是她的丈夫用其身份证，让外遇生下孩子并登记在张女士的名下。目前张女士已对丈夫提起重婚诉讼。

丈夫疑盗用妻身份证

据河南广播电视台节目「小莉帮忙」，张女士透露她与丈夫结婚35年，育有1子2女，最小的孩子已经31岁。户口簿一直由丈夫保存，但她近日却在户口簿发现一名2012年出生、现年13岁的儿子。

张女士与其夫（图）在节目上对质。

张女士丈夫称妻子默许她这样做，身份证也是她给的。

张女士丈夫企图淡化出轨行为。

医院方面已承认当年疏忽。

张女士遂前往该名「儿子」出生的医院调取病历，却让她吓出一身冷汗。张女士表示，「产妇的名字就是我的名字，身份证号也是我的身份证号，联系人是我老公的信息」。然而，吊诡的是，张女士早在1995年就已进行结扎，不可能在2012年生孩子。

张女士随后发现，该「儿子」是丈夫带著小三对象去生的，并冒用她的身份资讯办理出生证明。

对于如何将孩子登记到户口名下，张女士的丈夫起初声称，是妻子默许，身份证也是她给的。他随后承认多年前认识一位卖保险的女子，孩子为该女子所生，但张女士的丈夫却表示，不太清楚这个孩子是否为自己亲生。

对此，医院承认疏忽，户籍所在地的派出所解释，办户口时手续齐全真实，若出生证明作废，户口也要注销。而张女士举报其丈夫重婚案件已经受理。