御寒黑科技？内蒙一小学校服发现有胶膜 家长忧不透气

即时中国
更新时间：19:50 2026-01-10 HKT
发布时间：19:50 2026-01-10 HKT

内蒙古一所学校的校服里被发现有胶膜，有家长担心孩子穿上不透气，官方就此展开调查。

据新京报报道，喀喇沁旗教育局相关负责人周五（9日）称，正与市监部门在学校进行调研。视频显示的是冬季校服，校服布料有质检报告，这种膜可能是保暖用的，正进一步调查此事。

喀喇沁旗联合调查组也在周六（10日）通报，针对网民在网络平台反映「锦山第三小学的冬季校服夹层中发现薄膜状物质」的问题，喀喇沁旗委、旗政府高度重视，已经成立联合调查组，开展调查处置工作。后续情况将及时向社会发布。

对于有可能是保暖用的说法，网民纷纷在评论区留言热议：「塑料膜保暖，新国标吗？」「保暖用的，一定是新型材料，快给领导们穿上，别冻著他们。」「我给你套个塑料袋你也保暖」、「这样身体出汗散热湿气全回到身体。」
 

