新疆阿泰勒︱女子踩赤膊男上「放狗式」滑雪 网民：这男彻底废掉……

内地网络近日流传一段一名女子在新疆阿勒泰一滑雪场，像遛狗般踩著一名上半身裸露的男子滑雪。该影片曝光后，引发网友热议。滑雪场工作人员也表示，这些行为可能属于个人癖好，场方无法干预。



《搜狐千里眼》报道，周一（5日）新疆阿勒泰滑雪场内，一名男子上半身裸露，趴在雪橇上，脖子被绳索拴住，一名女子将其拉著，以溜狗的方式滑行，整个过程被拍下并在网路上流传。

将军山国际滑雪度假区工作人员随后回应，疑有雪友私下拍摄，并非场内统一制服的教练授课。他们无法限制部分雪友拍摄影片的行为，毕竟有人可能有特殊兴趣或个人癖好。滑雪场表示，将加强巡逻管控，对违规行为情节严重者将拉黑处理。



网民意见：

白羊的情绪 ：为了流量

Hello-LLY- ：恶心

桥：这男的彻底废掉了，唉，……

血色浪漫TT：流量时代的跪族。