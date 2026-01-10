Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老婆鞋里装监听器发现亲密声音 深圳男两刀捅死情夫

即时中国
更新时间：12:00 2026-01-10 HKT
发布时间：12:00 2026-01-10 HKT

深圳一名男子怀疑自己妻子和别人有不正当关系后，男子陆某在妻子黄某的鞋里放置带有监听功能的定位器。在听到黄某与他人亲密的声音后，陆某决定「教训」与妻子存有不正当关系的男子庄某。找到妻子后，陆某看到妻子正和庄某牵手散步，遂捅了庄某两刀，致其不治身亡。

被判囚终生

红星新闻1月9日报道，案情指，2024年6月16日中午，陆某通过其放置在黄某鞋内的定位器得知黄某跟庄某在一起，便将提前准备的剔骨刀放到其电动车后尾箱内。

陆某使用杀伤力大的剔骨刀连续捅刺被害人背部、胸部两刀，伤害被害人的故意明显。 istock
陆某使用杀伤力大的剔骨刀连续捅刺被害人背部、胸部两刀，伤害被害人的故意明显。 istock

当日下午6时许，陆某骑电动车，并根据定位来到深圳市宝安区某路段附近，看到黄某和庄某正手牵手在散步。陆某遂从电动车的后尾箱里拿出剔骨刀，冲上去对著被害人庄某后背捅了一刀，将刀抽出后，正好庄某转过身来，陆某又往庄某身上捅了一刀，庄某倒地，陆某打电话报警，留在现场等候处理。

后经鉴定，死者庄某系锐器作用于胸腹部，致左肺、胸主动脉、胃、右肾、横结肠破裂，大出血死亡。

陆某不服提出上诉，结果二审被驳回，维持原判的无期徒刑。 iStock
陆某不服提出上诉，结果二审被驳回，维持原判的无期徒刑。 iStock

案发后，一审法院以故意伤害罪判处陆某无期徒刑，陆某不服提出上诉，结果二审被驳回，维持原判。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
17小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
23小时前
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
14小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
18小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
23小时前
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角 指口笃鼻狂骂：你同我出去！ 卖楼投资拍戏压力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
影视圈
4小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
19小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
18小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
22小时前