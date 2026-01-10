深圳男暗放监听器老婆鞋内 惊传「亲密声音」捅死情夫囚终身

深圳一名男子怀疑自己妻子和别人有不正当关系后，男子陆某在妻子黄某的鞋里放置带有监听功能的定位器。在听到黄某与他人亲密的声音后，陆某决定「教训」与妻子存有不正当关系的男子庄某。找到妻子后，陆某看到妻子正和庄某牵手散步，遂捅了庄某两刀，致其不治身亡。

被判囚终生

红星新闻1月9日报道，案情指，2024年6月16日中午，陆某通过其放置在黄某鞋内的定位器得知黄某跟庄某在一起，便将提前准备的剔骨刀放到其电动车后尾箱内。

陆某使用杀伤力大的剔骨刀连续捅刺被害人背部、胸部两刀，伤害被害人的故意明显。 istock

当日下午6时许，陆某骑电动车，并根据定位来到深圳市宝安区某路段附近，看到黄某和庄某正手牵手在散步。陆某遂从电动车的后尾箱里拿出剔骨刀，冲上去对著被害人庄某后背捅了一刀，将刀抽出后，正好庄某转过身来，陆某又往庄某身上捅了一刀，庄某倒地，陆某打电话报警，留在现场等候处理。

后经鉴定，死者庄某系锐器作用于胸腹部，致左肺、胸主动脉、胃、右肾、横结肠破裂，大出血死亡。

陆某不服提出上诉，结果二审被驳回，维持原判的无期徒刑。 iStock

案发后，一审法院以故意伤害罪判处陆某无期徒刑，陆某不服提出上诉，结果二审被驳回，维持原判。