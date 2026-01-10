心血管健康︱医生建议冬季赖床10分钟 心脏病发高危时间系……

冬季清晨从温暖的被窝挣脱，是一场艰难的「意志力拉锯战」。闹钟虽一遍遍响起，但身体仿佛被「封印」。这背后或许是身体在进行「自我保护」。武汉58岁的高血压患者王先生，就因冬日清晨闹钟一响便猛然坐起，就突感眩晕、眼前发黑。到社区卫生服务中心检查后，医生给出的调整建议是冬季醒来先在床上缓10分钟，做做手脚伸展。

男子闹钟一响坐起眼前发黑

这看似「懒散」的习惯，其实藏著心血管清晨自我保护的健康学问。华中科技大学同济医学院附属协和医院神经内科副主任医生陈胜财提醒，「冬天赖床10分钟」更符合人体昼夜节律与心血管系统的运行规律。猛然起身可能导致血管剧烈收缩、血压骤升，对心脏和脑血管很不友好。

床边静坐片刻伸展一下，可让心血管系统逐步适应坐姿下的供血需求。 unslash

为甚么冬季想赖床？

睡眠中，人体进入「低耗能状态」：心率与血压双双降低。到了清晨，特别是冬季，温度骤降会引发血管收缩，同时身体从休息转为活跃，血压极易骤升。此时若猛然起身，血液无法及时供应大脑与心脏，容易导致头晕、眼前发黑，甚至诱发心脑血管意外。所以，冬季想赖床可能是身体启动的「保护机制」。

晨起处于「风险窗口期」

早晨6时至10时被称为心脑血管事件的「魔鬼时刻」。 数据显示，心梗（心脏病）早晨发病率是夜间的3倍，脑卒中在6:00-12:00也达到高峰。

原因在于，晨间的血液更黏稠，凝血功能活跃。更科学的做法是：醒来后先静卧或在床上慢慢活动手脚，花10分钟左右让身体逐渐适应。这相当于一个安全的「热身」阶段，能帮助心血管系统避开风险的「峰值」，平稳过渡。

慢性病患者（如高血压、糖尿病患者）尤其需要「缓慢起床」。 unsplash

一类人起床方式得注意

虽然「缓慢起床」是通用原则，但具体方式还需因人而异。

中老年人及慢性病患者（如高血压、糖尿病患者）：因血管调节功能相对减弱，清晨血压波动的风险较高，起床时务必要「慢一点，再慢一点」。

作息不规律人群（如常熬夜、倒班或跨时区工作者）：生物钟易紊乱，在低温刺激下血管更易收缩痉挛，可以「赖床一会儿」，再缓慢起床。

有前列腺问题的男性：起床后尽快排尿，避免因憋尿刺激迷走神经过度兴奋，从而可能引发体位性低血压甚至晕厥。

有抑郁倾向者：醒来后，可拉开窗帘，接触自然光线并作适度活动。避免长时间卧床不动，让情绪也跟著「沉」下去。

赖床看似「懒散」实藏心血管自保学问。 iStock

如何正确赖床？

牢记「渐进唤醒法」

第一步：醒神静卧（约2分钟）

睁眼后保持平躺，进行几次深长的腹式呼吸。这有助于提升血氧，温和唤醒大脑与身体。

第二步：被中预热（约3分钟）

在被窝里交替握紧与松开拳头、反复勾脚尖、绷脚尖，以此促进末梢血液循环，为起身做好准备工作。

第三步：缓慢坐起（约3分钟）

以侧卧的姿势，用手肘支撑身体，再缓慢坐起。在床边静坐片刻，让心血管系统逐步适应坐姿下的供血需求。

第四步：缓慢站起（约3分钟）

双脚落地，感受身体状态。若无头晕、眼前发黑等不适，再缓缓站起。