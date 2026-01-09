外卖「内卷」︱国务院指实体经济遭挤压展调查 美团淘宝等平台发声拥护

去年内地外卖平台爆发价格战，「0元（人民币，下同）奶茶」「买一送一」等巨额优惠加剧行业「内卷式」竞争。国家市场监管局9日发公告指外卖平台「拼补贴、拼价格」等问题「挤压实体经济」，社会各方面反映强烈，将就此展开调查。



外卖行业巨头美团发文回应称，将坚决拥护、全力配合。淘宝闪购也发文称，欢迎并积极配合此次调查评估工作，将严格落实合规主体责任。

国家市监总局公告指，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室将对外卖平台服务行业市场竞争状况，开展调查评估。

公告指出，近段时间以来，外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，挤压实体经济，加剧行业「内卷式」竞争，本次调查将通过现场核实、当面访谈、问卷调查等方式，深入了解外卖平台竞争行为，广泛听取平台内经营者、新就业群体、消费者等各方意见，全面调查市场竞争状况，组织开展分析论证，传导监管压力，提出处置措施。

美团随即发声明表示坚决拥护今次调查，承认外卖市场非理性竞争问题突出，将以此次调查为契机，和行业内各平台一起，共同落实市场主体责任，公平参与市场竞争，促进行业创新和健康发展。

淘宝闪购也发文称，欢迎并将积极配合此次调查评估，将严格落实合规主体责任，持续与商户、生态合作伙伴等各方携手，提供更多元化、更高品质的服务，共同维护好公平有序的市场环境。

去年初，京东、阿里巴巴等互联网大厂高调宣布进军外卖，掀起行业「外卖大战」，6月末竞争进入白热化。京东、美团、饿了么（现「淘宝闪购」）等几家外卖平台巨头发起低价竞争挑战，以消费券补贴等形式吸引顾客。一杯售价30元的奶茶「0元购」成为现实，10元以下成为新的奶茶均价。有关部门多次对三大外卖平台进行约谈后，行业战火稍息。