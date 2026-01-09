华为手机店请半裸男模跳舞？ 多方澄清：商场活动与门店无关

近日，内地有网友在社交平台发布视频称，浙江丽水莲都区万地商场在元旦期间举办的活动中，出现男性赤裸上身走秀的情况，现场聚集大量围观者。网上流传影像显示，一批赤裸上身的男子在华为手机店内跳舞，网友认为活动存在「请男模擦边」内容低俗。

据了解，万地广场（丽水店）的视频账号中，也发布了相关活动宣传内容，并配文「万地猛男致命诱惑」等话语，网友对此表示观感不佳。

针对「男模脱衣宣传」质疑，万地广场客服1月7日下午表示：「元旦当天广场的确举办了相关的宣传活动。」他解释称：「元旦期间活动主题与健身相关，因此广场邀请了相关健身人士，部分人员裸露上身只是为了展示肌肉。」他又提到，相关表演人员是受商场方面邀请参加活动的。「活动主题是健身，所以不可避免会裸露上身。可能会有些擦边」，但是「为了让广场热闹些」。

对于网上引发「华为手机店请半裸男模跳舞」的说法。一名自称为该品牌店店长的账号7日也在社交平台澄清，指该活动由商场方独立组织安排，与品牌店无关。

该商场客服亦回应称「广场活动不涉及任何品牌，路人拍摄传播的画面或是表演者巡场时恰好进入了品牌店内。」了解相关情况后广场也已协助品牌方下架了相关被传播的视频。

针对网友质疑「活动存在低俗擦边」，丽水市文化和广电旅游体育局7日下午回应称：「目前暂未接到相关投诉，但对该情况，相关处理后续会与商场进行沟通协调。」

