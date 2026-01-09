Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华为手机店请半裸男模跳舞？ 多方澄清：商场活动与门店无关

即时中国
更新时间：12:46 2026-01-09 HKT
发布时间：12:38 2026-01-09 HKT

近日，内地有网友在社交平台发布视频称，浙江丽水莲都区万地商场在元旦期间举办的活动中，出现男性赤裸上身走秀的情况，现场聚集大量围观者。网上流传影像显示，一批赤裸上身的男子在华为手机店内跳舞，网友认为活动存在「请男模擦边」内容低俗。

据了解，万地广场（丽水店）的视频账号中，也发布了相关活动宣传内容，并配文「万地猛男致命诱惑」等话语，网友对此表示观感不佳。

相关新闻：直播泳池派对性感女生跳舞 4000万网红「刘二狗」遭轰低俗︱有片

针对「男模脱衣宣传」质疑，万地广场客服1月7日下午表示：「元旦当天广场的确举办了相关的宣传活动。」他解释称：「元旦期间活动主题与健身相关，因此广场邀请了相关健身人士，部分人员裸露上身只是为了展示肌肉。」他又提到，相关表演人员是受商场方面邀请参加活动的。「活动主题是健身，所以不可避免会裸露上身。可能会有些擦边」，但是「为了让广场热闹些」。

对于网上引发「华为手机店请半裸男模跳舞」的说法。一名自称为该品牌店店长的账号7日也在社交平台澄清，指该活动由商场方独立组织安排，与品牌店无关。

该商场客服亦回应称「广场活动不涉及任何品牌，路人拍摄传播的画面或是表演者巡场时恰好进入了品牌店内。」了解相关情况后广场也已协助品牌方下架了相关被传播的视频。

针对网友质疑「活动存在低俗擦边」，丽水市文化和广电旅游体育局7日下午回应称：「目前暂未接到相关投诉，但对该情况，相关处理后续会与商场进行沟通协调。」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
14小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
16小时前
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
3小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
22小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
19小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
2小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
3小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
17小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
2小时前