雀巢奶粉｜国务院食安办、市监总局督促召回中国境内相关批次

雀巢公司在多国召回部分批次婴幼儿配方奶粉，因疑受蜡样芽孢杆菌污染。中国官方公布，国务院食安办、市场监管总局督促雀巢在华公司做好相关批次婴幼儿配方乳粉召回工作。

至少50个国家和地区启动召回

国家市场监督管理总局周四（1月8日）在官网公布，雀巢公司在欧洲部分国家预防性召回特定批次婴幼儿配方乳粉产品。国务院食安办、市场监管总局对此高度重视，「第一时间督促雀巢（中国）有限公司认真落实企业主体责任，召回在中国境内销售的相关批次产品，切实维护消费者合法权益」。

香港食环署接雀巢奶粉15宗投诉和查询。

市场监管总局也说，雀巢（中国）有限公司已按要求实施召回。国务院食安办、市场监管总局将持续强化监管，做好相关工作，全力保障婴幼儿配方乳粉质量安全。

资料显示，总部位于瑞士的雀巢公司表示，受可能存在有毒污染影响的产品已在至少50个国家和地区启动召回。拉美、亚洲、非洲和中东多个主要市场受影响，包括巴西、智利、中国、埃及、卡塔尔、沙特和阿联酋，澳洲和新西兰亦被纳入召回范围。雀巢香港亦正回收有关批次产品。

至少50个国家和地区启动召回有问题雀巢奶粉。 路透社

涉事产品包括知名品牌Beba及特殊配方产品Alfamino。雀巢敦促家长停止使用相关批次并退货。消费者组织要求雀巢和监管机构就受影响国家、产品和工厂提供全面透明的信息。

雀巢6日在官网发文说，公司对用于生产可能受影响的婴幼儿配方奶粉产品的所有花生四烯酸油及相关油脂混合物进行了检测。雀巢解释说，发现供应商提供的这种油脂原料存在质量问题，相关批次婴幼儿配方奶粉中可能存在蜡样芽孢杆菌，这种细菌可能引起食源性疾病。