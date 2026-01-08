内蒙古︱19岁男与「16岁」女友性交囚5年半 法官批「应该识分」网民恐慌

内地再出现引发争议的法庭判决。内蒙古有13岁女初中生假扮「16岁」，与网上认识的19岁男友多次性交。男友被法院判囚5年半，法官判词指，被告是成年人应该识分辨女事主未成年。判决在网上引起热议，许多网民担心会误坠法网，又说识女朋友要先查身份证。

13岁初中生讹称16岁

九派新闻报道，内蒙古包头市包头铁路运输法院判决一名与未成年女子发生性行为的19岁李男，入狱5年半。

案情指，13岁张姓女事主，经手机游戏认识被告，张女伪称已16岁，与被告拍拖期间多次发生性关系，直至被告教事主做功课才发现女友「未够秤」。

法官指出，被告是有一定社会经验的成年人，虽然张女声称自己16岁，但李男应该要能够根据身体发育、言谈举止、衣物特征等情况，判断出张女可能还是不满14岁的少女。

法官因而推定，被告是「明知」女友是未成年，仍多次与对方发生性关系，构成强奸罪，判囚5年半。

网民则反应两极，有人认为必须保护未成年女性。不少网民则替被告感不值，「19岁有多少社会经验」、「我31岁也不敢说分得出」、「现在的13岁和以前的13岁可不一样，太早熟了」、「谈恋爱一定先看身份证，确定年龄，看外表很多成年人也无法识别」、「现在孩子早熟，真不一定看得出来」。