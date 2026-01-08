Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UFO？︱河南多地星际现神秘光点串 原来又关马斯克事

更新时间：11:43 2026-01-08 HKT
发布时间：11:43 2026-01-08 HKT

河南6日多地有网民惊讶发现，夜空中出现由光点组成的长串高速移动，宛如「银河列车」，为时达十多分钟，引起民众议论纷纷。当地有天文馆表示，事件是SpaceX的卫星群移动转轨道造成。

星际移动如「银河列车」

据大河报道道，6日晚，河南郑州、洛阳、开封、新乡等，不断有网民发帖，分享在夜空中拍摄到的移动光点串的照片或影片。

据网友拍摄的影片显示，夜空中至少有十几枚光点排成一排，不断移动。许多网民好奇，光点究竟是自然现象，还是人为，

河南省妇女儿童发展中心天文馆馆长李德范确认，当晚半空出现的光点串，并非不明飞行物体（UFO），而是马斯克旗下的美国太空探索技术公司（SpaceX）的「星链」卫星。

李德范解释，「这些卫星在轨道上执行阶段，其太阳能面板的角度会发生变化，从而反射太阳光。观测这些卫星的最佳时间一般在傍晚和清晨，因为这两个时间段大气层上方是亮的，星链成串出现，非常醒目！」

李德范建议，民众可透过相关手机应用程式查询星链卫星过境的具体时间和方位。

据公开报道资料，一年多前，合肥、山东、陕西等地也有网民发现在夜空中出现类似光点串。

根据相关资料，SpaceX公司目标建设全球覆盖、大容量、低时延的天基通讯系统，计划使卫星总量达到约4.2万颗。截至2025年底，星链卫星在轨数量已超过1万颗。

 

 
 

