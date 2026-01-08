中国观察：弘法寺玉佛寺 料换新掌门

执掌少林寺长达26年的释永信去年7月落马，佛教界掀起「从严治教」，强调「坚决清理害群之马」。中国佛教协会上月底举行换届大会并通过新规定，寺庙住持每届任期5年，在同一佛教场所连续任职不得超过两届，任满后需进行财务审计等。有舆论称之为「释永信条款」，以防止寺庙形成山头主义，滋生腐败。



与此同时，中国佛协产生新领导层，演觉连任会长，副会长包括少林寺新住持印乐等33位。与上届相比副会长变化较大，只有11人连任，21人没有当选，当中包括改任中国佛协咨议委员会主席的藏传佛教领袖嘉木样．洛桑久美．图丹却吉尼玛，改任中国佛协监事长的正慈法师（黄梅五祖寺方丈）。中国佛协首次设立监事会，相当于纪委，也是为了加强内部监督。

释永信事件令中国佛协限制寺庙住持连任次数。小红书@果比尕柏

其他没有连任的副会长，比较出名的有圣辉（1952年11月出生，湖南佛教协会会长）、道慈（1953年6月生，普陀山普济禅寺方丈）、明生（1960年9月生，光孝寺方丈，广东省佛协会长）、觉醒（1970年5月生，上海玉佛禅寺方丈）、心澄（1963年出生，江苏省佛协会长、镇江金山寺方丈）、印顺（1974年出生，深圳弘法寺、三亚南山寺方丈），等等。

上述大和尚没有连任，不少是因为严格执行佛协章程「副会长可连选连任两届」的规定，也即副会长最多任职3届15年。以印顺和觉醒为例，虽然是70后，正当盛年，但都「少年得志」，早攀高位。觉醒29岁（1999年）就担任上海市最大寺庙玉佛禅寺方丈，2002年任中国佛协副会长；印顺是佛门泰斗本焕长老门徒，34岁（2008年）任深圳弘法寺方丈，2010年开始任中国佛协副会长。

根据住持不得超过两届的佛门新规定，内地不少名寺掌门人都要大换血。比如，经营弘法寺超过17年的印顺，经营玉佛禅寺超过26年的觉醒，都是时候腾位了。明生执掌光孝寺20年，担任广东佛协会长22年，也该卸任了。

纪晓华