新年首周飞韩航班量取代日本 全年前往料达700万

中日关系恶劣、中韩关系改善背景下，韩国超越日本，成为2026年首周内地出境航班量最多的目的地。韩国亦在元旦假期取代日本，跃升为国人最热门出境旅游地。此前长期占据榜首的日本则跌出前10名。分析认为，中国游客赴日需求收缩，韩国率先收获「溢出效应」。2025前11月，韩国接待中国内地游客约509万，韩媒预计2026年中国内地游客达700万人次。

内地航班管家数据显示，2026年首周（2025年12月29日至2026年1月4日），出境航班前10位当中，韩国以1012班（往返2架次为一班）居首，恢复至2019年的97.2%。泰国以862班次之，日本以736班排名第3。

另据CADAS交通大数据，12月30日至1月5日，国内机场执行境外客运航班约1.58万架次，录得旅客吞吐量271万人次，同比上年增长10%。其中，往返韩国、泰国、日本的旅客吞吐量分别为33.1万、28.5万、25.8万人次，同比变动分别为30%、-14%、-33%。

首尔成大学生群元旦游首选

内地元旦假期人气旅行地榜首也是韩国。「去哪儿」平台数据显示，元旦期间热门地区出境机票预订增4成以上，其中韩国、越南机票预订涨2倍以上。飞往韩国首尔的出境机票量同比增长3.3倍，增幅最高，也是大学生群体元旦出境游首选；飞往越南胡志明市、河内的机票增幅分别达3.2倍和2.4倍，成为23-30岁「工作党」热门选择。

中日关系因日本首相高市早苗的「台湾有事」论跌至冰点。中国官方提醒公民避免前往日本后，中国赴日旅游定单大幅缩水。韩国率先收获「溢出效应」。韩国《朝鲜日报》去年11月就曾报道称，当月15日至16日，韩国取代日本成为最受中国游客欢迎的海外旅行目的地。

面对机遇，韩国旅游业界积极行动。明洞、中区等主要旅游区加大针对中国游客的支付便利宣传。首尔一间旅行社代表表示，中国游客咨询量明显增加，主要集中在首尔自由行、济州机票加酒店套餐以及冬季滑雪等产品，「不少客人原本打算赴日旅行，但最终决定取消而转向咨询韩国线路。」

中国也成韩年轻人旅行目的地

中韩关系改善，中国亦成为韩国游客关注的旅行目的地。「『周五下班去中国』在韩国年轻人中正成新潮流。」正在访华的韩国总统李在明日前在北京出席中国—韩国商务论坛表示。

2024年末中国对韩国公民实施免签入境政策，韩国政府自2025年9月亦对中国团体游客实施临时性入境免签政策。韩国法务部统计，2025年前11月，双边人员往来超过728万人次，同比增长24.7%，互访复苏态势强劲。