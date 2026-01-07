中日交恶｜中国加强管制稀土等品项销日　日本抗议并要求撤回

中国政府昨天（6日）宣布加强管制出口到日本的军民两用品项后，日本外务省今天（7日）凌晨表示，已经就此向中方表达强烈抗议，并要求撤回。

中国外交部发言人毛宁今天回应，高市早苗首相涉台错误言论侵害中国主权和领土完整，公然干涉中国内政，对中方发出武力威胁。为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，中方依法依规采取措施，完全正当合理合法。中方敦促日方正视问题根源，反思纠错，撤回高市早苗首相的错误言论。

中国商务部昨天公告，为维护国家安全和利益，即日起加强管制军民两用物项出口到日本，禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口；也禁止任何国家和地区转移相关两用物项给日本。

中国2026年度「两用物项和技术进出口授权管理目录」显示，两用物项出口管制清单有多达1005项，涵盖稀土、化学品、无人机、电信、合金、核能等材料、设备和技术。

日本放送协会（NHK）等日媒报导，由于稀土出现在上述目录的清单之中，销往日本的稀土可能也被加强管制。

日本外务省表示，外务省亚洲大洋洲局长金井正彰已经向中国驻日本大使馆副公使施泳表明，要求北京当局撤回这项措施。他说，「这次仅锁定我国的措施，与国际惯例有很大差异，绝对无法容许且对此感到相当遗憾。」

中国官媒「中国日报」6日晚间也引述消息人士称，鉴于日本近期恶劣表现，中国政府正在考虑针对性收紧2025年4月4日列管的7类中重稀土相关物项出口许可审查。

而日本外务省干部透露目前只知道中国商务部发表的内容，「不清楚（中方）这项措施实际上如何运用」。