小米新一代SU7公布预售 标准版¥22.99万预计4月上市

小米汽车今日（1月7日）宣布新一代SU7正式开启预订。新车提供三个版本，预售价分别为标准版22.99万元、Pro版25.99万元、Max版30.99万元（人民币，下同），预计2026年4月上市。

在价格方面，对比老款SU7，新一代SU7标准版和Pro版预售价上涨了1.4万元，Max版上涨了1万元。据小米汽车表示，锁单未交付SU7车主，可限时升级，意向金1000元，上市后可退，锁单可获得优先排产资格；锁单未交付SU7用户限时升级：按原SU7锁单顺序优先排产，保留原有订单的购置税补贴权益。

根据业内惯例来看，在正式发售前，车企通常会用预售价格来试探市场情绪，正式上市时发售价格常低于预售价格，不过此次小米提前3个月开启预售，在业内也属于少见。

意外的是，在7日早间官宣预售价格后，小米创始人雷军微博还闹出价格乌龙，预售价「降低」4000元，称22.59万元起。

此外，雷军还表示，7日晚8时开直播，聊聊新一代SU7，并继续回应网上各种质疑。在此前的跨年直播中，雷军曾经因为回应「小字营销」「绿化带战神」等受到舆论广泛关注，其中不乏对小米的质疑声音，「丢轮保车」等言论也被热议，不过，根据雷军的表态来看，并未受到外界舆论影响，依旧坚持出面回应。

据公开信息显示，新一代SU7较上一代升级不少，内饰也进行了重新设计。全系标配激光雷达和4D毫米波雷达，配合700TOPS算力的旗舰芯片，实现全天候、全场景的精准环境识别。同时，新一代SU7续航里程进一步提升，标准版从700km升级至720km，Pro版从830km升级至902km、Max版从810km升级至835km。