富贵生活沦流落柬埔寨街头 福建20岁女认曾是电骗高层女友

即时中国
更新时间：16:32 2026-01-07 HKT
发布时间：16:32 2026-01-07 HKT

福建20岁网红Umi（本名吴甄桢），日前被发现全身瘀青、双腿骨折流落街头，在柬埔寨西哈努克港街头流浪，牙齿被拔光，只能吃流质的八宝粥。当地医院对其毛发进行检测，冰毒和K粉均呈阳性，且多病缠身。不过，先前传出，吴女疑似受高薪工作诱惑前往柬埔寨，近日再爆她曾是诈骗园区高层主管的女友。

被指是「盘总的女人」

据《中国新闻周刊》报道，多名网友指出，在吴甄桢抖音帐号的留言区，有多名网友留言「盘总的女人」，当时吴甄桢则回应「曾经是」。据悉，「盘总」指的是杀猪盘最大的头头简称盘总，意思就是电诈园区的高层主管。不过对该说法，吴甄桢未多作回应，仅称于去年3月在朋友介绍下前往柬埔寨工作，从事服务业，工作期间在当地认识了男友，后来也分手了。

至于流落街头原因，她表示因行动不便、身体状况不佳，房东基于安全问题将她赶出门外，同时透露自己曾被人关了几天，但详细原因、关押地点及对象未予说明。

传牙齿被拔光

吴甄桢以往在社媒上打造上流人设，甜美外型、衣著精致，不时就发布酒吧玩乐影片。近日却在柬埔寨街头流浪，一头乱发、满脸脏污，腿部疑似骨折瘀青，与过去光鲜亮丽的模样，形成强烈对比，而且吴甄桢在救助站食用「八宝粥」照片曝光后，有网友惊爆，吴甄桢之所以只能吃流质的八宝粥，是因为「牙齿被拔光了」，且身体残缺「已被利用得不能再利用」，此令人毛骨悚然说法虽未获官方证实，但已引起外界热议。

