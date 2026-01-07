厦门地盘工被禁外出吃饭？ 警方辟谣揭真相｜有片

近日内地网络热传一段视频，福建厦门一群被围栏困著的工人高喊「我要出去吃饭」，有激动者还使劲摇晃围栏，视频显示，有警方到场处置。有网友称，「工人自由被限制」，「不许外出吃饭必须在食堂吃」。据了解，事发地位于厦门翔安区新圩镇中建一局高性能锂电池基地建设项目的工地。

「只限堂食」？

据《潇湘晨报》，新圩镇政府的工作人员称此事领导正在处理、协调。据此前报道，新圩派出所澄清，没有网传限制人身自由的情况，工地有大门，规定要走大门口出入，但是大门比较远，工人不愿走，还非要爬墙出去，于是出现了网传视频中的一幕。

此外，厦门市住建局一名工作人员称将关注情况并与工地联系了解，认为工地这么做可能会为了避免出现安全问题，工地一般都有固定出入口，而工地外面的路，本身就是不安全的路，想从哪出去就走哪是不行的，工友要是随便出去碰上大车辆可就危险了，到时出了事谁来负责。

住建局工作人员又称，警方已介入调查，「工人自由被限制」「不让外出吃饭要求在食堂吃」均为不实信息。出现视频中的一幕，可能是有些「误会」，不过现在警方已经调查清楚了，「工地有正规的出入口，有工人通道，而视频中那个位置人家按规定封闭，也是正常的。工地有自己的规划，出入口的位置应该从安全的角度来设置，不能随便开口。」