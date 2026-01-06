DRAM颠价︱记亿体半年涨逾倍 一盒身价超400万可上海买楼
更新时间：22:17 2026-01-06 HKT
发布时间：22:17 2026-01-06 HKT
发布时间：22:17 2026-01-06 HKT
AI发展带动下，全球记忆体价格疯涨，砌机用的记亿体去年7月以来已涨逾倍，伺服器用的大容量高频记亿体更冲破4万人民币一条，以一盒100条计，已贵过上海许多单位。
两条16GB RAM半年翻1倍
内媒时代周报报道，电脑使用的DRAM（记亿体）迎来史上最猛涨价潮，大幅跑赢金价。自2025年7月以来，DRAM价格持续快速上行，多数品类涨幅超过100%。PCPartPicker资料显示，DDR4（记忆体）与DDR5（记忆体）年内已涨价2-3倍。
行业人士吴深（化名）表示，目前记忆体「几乎一天一个价」。以256G的DDR5伺服器记忆体为例，单条价格已超过4万元。「如果一次采购100根，装在一个盒子里，就是400万元」，形容「价值已经超过上海不少房产」。
上海百脑汇、昆山赛格电子市场的砌机商家表示，目前主流的双通道2×16GB记忆体，零售价已在1600元上下，而去年618期间则在800元左右。由于涨价太急，砌机商已不敢多囤积，只有消费者有需要才向供应商按需取货，以免记忆体价格回落，损失惨重。
造成今波DRAM价格疯涨原因，IDC咨询报告分析指，由于AI工作需要大量记忆体造成需求急增，带动制造商纷纷将产量集中生产AI伺服器专用的高频宽记忆体HBM和大容量DDR5。而消费级但低利润的DDR4则大幅减产，令砌机成本急升。
报道引述半导体专家张国斌指，记亿体制造商扩产时间一般需时三至四年，预料这次供需失冲短时间内难以缓解。
