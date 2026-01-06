Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DRAM癫价︱记亿体半年涨逾倍 一盒身价超400万可上海买楼

即时中国
更新时间：22:17 2026-01-06 HKT
发布时间：22:17 2026-01-06 HKT

AI发展带动下，全球记忆体价格疯涨，砌机用的记亿体去年7月以来已涨逾倍，伺服器用的大容量高频记亿体更冲破4万人民币一条，以一盒100条计，已贵过上海许多单位。

两条16GB RAM半年翻1倍

内媒时代周报报道，电脑使用的DRAM（记亿体）迎来史上最猛涨价潮，大幅跑赢金价。自2025年7月以来，DRAM价格持续快速上行，多数品类涨幅超过100%。PCPartPicker资料显示，DDR4（记忆体）与DDR5（记忆体）年内已涨价2-3倍。

行业人士吴深（化名）表示，目前记忆体「几乎一天一个价」。以256G的DDR5伺服器记忆体为例，单条价格已超过4万元。「如果一次采购100根，装在一个盒子里，就是400万元」，形容「价值已经超过上海不少房产」。

上海百脑汇、昆山赛格电子市场的砌机商家表示，目前主流的双通道2×16GB记忆体，零售价已在1600元上下，而去年618期间则在800元左右。由于涨价太急，砌机商已不敢多囤积，只有消费者有需要才向供应商按需取货，以免记忆体价格回落，损失惨重。

造成今波DRAM价格疯涨原因，IDC咨询报告分析指，由于AI工作需要大量记忆体造成需求急增，带动制造商纷纷将产量集中生产AI伺服器专用的高频宽记忆体HBM和大容量DDR5。而消费级但低利润的DDR4则大幅减产，令砌机成本急升。

报道引述半导体专家张国斌指，记亿体制造商扩产时间一般需时三至四年，预料这次供需失冲短时间内难以缓解。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
15小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
5小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
3小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
4小时前
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
雀巢能恩、惠氏ILLUMA21个批次婴幼儿配方奶粉疑受蜡样芽孢杆菌污染 雀巢：没收到任何不适报告
社会
16小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
2026-01-06 11:19 HKT
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
5小时前