2025年十大语文差错公布　缅甸首都「仰光」上榜

《咬文嚼字》编辑部6日在上海公布2025年十大语文差错，包括缅甸首都误为「仰光」等语文生活中出现频率高、覆盖面广的差错入选。

「神祇」误为「神祗」

其中一大差错是「神祇」误为「神祗」。电影《哪吒之魔童闹海》（《哪吒》系列电影的第二部，又称《哪吒2》）刷新多项影史纪录，有媒体称哪吒为「道教神祗」。

「神祗」的写法有误，应写为「神祇」。「神祇」泛指神灵。神，指天神；祇，指地神。祗，义为恭敬，如「祗仰」即「敬仰」、 「祗候」即「恭候」。祇、祗字形仅差一点，在古代典籍中偶有通假的用法，但如今两者分工明确，音义相去甚远。哪吒是神仙，当称「神祇」而非「神祗」。

另一大差错是缅甸首都误为「仰光」。不少媒体在报道中将缅甸首都误称为「仰光」。其实，如今缅甸首都是「内比都」。仰光于1755年建城，在1948年缅甸独立后被定为首都。2005年11月，缅甸首都从南部沿海的仰光迁往中部山区的内比都。

内比都于2003年始建，并在2006年3月被命名为「内比都」，其意为皇家首都。仰光距离内比都约400千米，仍是缅甸最大的商港和世界闻名的旅游城市，但已不再是缅甸首都。

《咬文嚼字》创刊于1995年，享有较高社会声誉。《咬文嚼字》主编黄安靖表示，自2006年开始，该杂志社坚持进行年度十大语文差错的评选与发布，至2025年已有20年，以期持续发挥纠错效应，助力语文规范。