Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飞天茅台︱上海蛊惑侍应换走3瓶贵白酒 物主靠「神之手」揭发

即时中国
更新时间：20:28 2026-01-06 HKT
发布时间：20:28 2026-01-06 HKT

飞天茅台虽然在消费下行下，售价已较去年初大跌逾3成，但始终是贵价白酒中的名牌，上海有饭店职员，早前被揭发偷偷将客人带来的3瓶飞天茅台以假调包。而物主识破职员蛊惑，居然是凭「神之手」发现假酒温度有异。

一摸瓶身发现温度有差异

据「新闻坊」报道，王先生日前在上海闵行区宴请亲朋，自带3瓶飞天茅台到饭店准备享用。

相关新闻：飞天茅台线上掀抢购潮 春节前每日限买6瓶

不过，在开席时，细心的王先生发现桌上的茅台有异，好像并非原物，王先生先用手触及酒瓶，便感觉瓶子的温度有差异，于是进一步仔细检查茅台的生产日期、批次等资料，确认不是自己带来的正品。

报警后，警方在现场调查及对比闭路电视影片后，锁定疑犯是严姓的女待应。

严女在警方盘问下，承认是她以假调包。她称，案发时趁人不备，将三瓶真茅台转移到酒水车，随后借口离开至隔壁备菜间，取出提前藏好的三瓶假酒，偷龙转凤，然后把真酒用衣服遮掩，运出饭店，放入泊在店外的「电鸡」内。

相关新闻：飞天茅台跌至1780元 年内跌幅近20%

据严某交代，她网购的假茅台，每瓶只要两三百元。

目前，严某因涉嫌盗窃罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施。

内地消费下行影响下，一向身价不菲的茅台也放下身段，53度飞天茅台每瓶售价由去年1月的约2220人民币，不断下调。至1月1日在官方线上平台开售时，每瓶只售1499元，跌幅超过三成。不过，线上开售后连续4日出现「秒空」抢购潮，平台已采限购措施，在春节前每人每日只可买6瓶。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
9小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
4小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
7小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
10小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
3小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
23小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
11小时前