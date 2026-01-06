飞天茅台︱上海蛊惑侍应换走3瓶贵白酒 物主靠「神之手」揭发
更新时间：20:28 2026-01-06 HKT
飞天茅台虽然在消费下行下，售价已较去年初大跌逾3成，但始终是贵价白酒中的名牌，上海有饭店职员，早前被揭发偷偷将客人带来的3瓶飞天茅台以假调包。而物主识破职员蛊惑，居然是凭「神之手」发现假酒温度有异。
一摸瓶身发现温度有差异
据「新闻坊」报道，王先生日前在上海闵行区宴请亲朋，自带3瓶飞天茅台到饭店准备享用。
相关新闻：飞天茅台线上掀抢购潮 春节前每日限买6瓶
不过，在开席时，细心的王先生发现桌上的茅台有异，好像并非原物，王先生先用手触及酒瓶，便感觉瓶子的温度有差异，于是进一步仔细检查茅台的生产日期、批次等资料，确认不是自己带来的正品。
报警后，警方在现场调查及对比闭路电视影片后，锁定疑犯是严姓的女待应。
严女在警方盘问下，承认是她以假调包。她称，案发时趁人不备，将三瓶真茅台转移到酒水车，随后借口离开至隔壁备菜间，取出提前藏好的三瓶假酒，偷龙转凤，然后把真酒用衣服遮掩，运出饭店，放入泊在店外的「电鸡」内。
相关新闻：飞天茅台跌至1780元 年内跌幅近20%
据严某交代，她网购的假茅台，每瓶只要两三百元。
目前，严某因涉嫌盗窃罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施。
内地消费下行影响下，一向身价不菲的茅台也放下身段，53度飞天茅台每瓶售价由去年1月的约2220人民币，不断下调。至1月1日在官方线上平台开售时，每瓶只售1499元，跌幅超过三成。不过，线上开售后连续4日出现「秒空」抢购潮，平台已采限购措施，在春节前每人每日只可买6瓶。
