家长带头白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小学：愿意回购

即时中国
更新时间：18:30 2026-01-06 HKT
发布时间：18:30 2026-01-06 HKT

网购平台的无理由退货再引起争议。山东有网店发帖投诉，出售40套表演服被家长退回28套，而且许多已剪牌及有污渍，不满有人贪心白嫖。事件在网上酵后，涉事小学表示愿意把表演服回购，但要商家将投诉片落架。

山东网店韩先生日前拍片投诉，指元旦前售出40套学童表演服到福建，但日前却被人以无理由退回28套。检查之下，许多表演服已被人剪牌和布满污渍，明显已经被人穿著使用。

福建有小学家长滥用无理由退货，将大批已穿著的表演服退回。极目新闻
韩先生心生不忿，在网上搜索后发现，福建宁德市寿宁县某小学（寿宁县东区小学）在元旦表演中，有学生正正是穿著他出售的同款衣服表演，质疑「你们穿得蛮好的，为什么给我退来了呢？」

事件在网上再次获许多网民留言，纷纷批评涉事家长做了最差的身教，滥用无理由退货的漏洞，「白嫖已缺德，还要弄脏要人怎二次出售？」

韩先生4日下午向极目新闻表示，涉事学校已主动联络他，表示愿意回购该28套被退回的表演服，但希望韩先生将相关短片下架。

同日，寿宁县教育局工作人员确认，早前收到相关商家投诉，经了解，购买表演服是学生家长自发行为，并非学校统一购买，「家长就是想让演出更突出一点，让班级拿个名次，所以他们很重视这个事情。」目前他们暂时还不清楚学校的具体解决方案。

 

