李在明访华｜三星会长李在镕狂扫100个Labubu 睇海信163吋电视取经？

南韩总统李在明访华4日至7日对中国进行国事访问，三星电子会长李在镕及200名韩企代表组成的「经济天团」亦随同访华，据报他逛北京朝阳京东MALL买走100个Labubu，还看了海信163吋大电视，店员称「三星副会长也来了」。

据「极目新闻」引述商场店员所述，1月5日下午2点左右，穿著一身休闲装的三星电子会长李在镕一行人现身北京京东MALL双井店购物，看了很多店舖的产品，还狂扫Labubu，买了10个大首领和10个大天使，1-4代每样20个盲盒，共计100个Labubu。

三星会长李在镕一行人现身京东MALL，被网友拍下。

大热的Labubu产品。 Labubu官方IG

三星会长李在镕「被野生捕获」。

海信电视的一位店员称，李在镕还来海信店舖转了一圈，看了半天海信的163吋大电视，陪同人员中还有三星中国区总裁，后来三星副会长也来了，进了海信厅，共有七、八个人。

此前报道，该商场京东家居馆的一位店员还表示，李在镕一行还带有翻译人员，在家居馆问了沙发、马桶等商品的情况。

据报，此次随同韩国总统李在明访华的经济代表团由韩国最大的民间经济团体大韩商工会议所牵头组建，其中包括三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟等200多名韩国企业家。