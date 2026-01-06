Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明访华｜三星会长李在镕狂扫100个Labubu 睇海信163吋电视取经？

即时中国
更新时间：16:30 2026-01-06 HKT
发布时间：16:30 2026-01-06 HKT

南韩总统李在明访华4日至7日对中国进行国事访问，三星电子会长李在镕及200名韩企代表组成的「经济天团」亦随同访华，据报他逛北京朝阳京东MALL买走100个Labubu，还看了海信163吋大电视，店员称「三星副会长也来了」。

据「极目新闻」引述商场店员所述，1月5日下午2点左右，穿著一身休闲装的三星电子会长李在镕一行人现身北京京东MALL双井店购物，看了很多店舖的产品，还狂扫Labubu，买了10个大首领和10个大天使，1-4代每样20个盲盒，共计100个Labubu。

相关新闻：李在明访华｜中韩商务论坛举行 三星等四大财团掌门人出现

三星会长李在镕一行人现身京东MALL，被网友拍下。
三星会长李在镕一行人现身京东MALL，被网友拍下。
三星会长李在镕一行人现身京东MALL，被网友拍下。
三星会长李在镕一行人现身京东MALL，被网友拍下。
大热的Labubu产品。 Labubu官方IG
大热的Labubu产品。 Labubu官方IG
三星会长李在镕「被野生捕获」。
三星会长李在镕「被野生捕获」。

海信电视的一位店员称，李在镕还来海信店舖转了一圈，看了半天海信的163吋大电视，陪同人员中还有三星中国区总裁，后来三星副会长也来了，进了海信厅，共有七、八个人。

此前报道，该商场京东家居馆的一位店员还表示，李在镕一行还带有翻译人员，在家居馆问了沙发、马桶等商品的情况。

相关新闻：李在明访华｜持小米手机人民大会堂自拍合影 习近平赞「摄影技术不错」

据报，此次随同韩国总统李在明访华的经济代表团由韩国最大的民间经济团体大韩商工会议所牵头组建，其中包括三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟等200多名韩国企业家。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
20小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
7小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
22小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
22小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
6小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
20小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
4小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
8小时前