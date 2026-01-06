莲塘口岸｜100万现金藏胸腰 2女南下遭海关截查｜有片

近日，莲塘海关查获2名出境旅客绑藏港币现金100万元。

据「海关发布」，内地关员在对出境旅客进行监管时，发现2名选择「无申报通道」的女性旅客同时过关，其中1名旅客的腰部异常鼓起，遂对该2名旅客进行拦截检查。

经进一步检查，关员分别在该2名旅客的腰部、内衣内侧发现绑藏的港币现金50万元，共计100万元。该2名旅客分别为15天内首次出境、15天内第二次出境的旅客。

根据相关规定，15天内携带港币首次出境时，限额为等值5000美元（约38,938港元）；15天内第二次及以上、当天内第二次及以上出境旅客分别携带等值不超过1000美元（约7,787港元）和500美元（约3,893港元）港币现钞，超出额度的海关不予放行。如确需携带超出限额的大量现钞，应事先到外汇管理部门或银行申领携带外汇出境许可证。