深圳全季酒店｜女客取用浴巾惊见用过避孕套 店方：有换过全部毛巾

入住酒占，房间衞生情况是许多人的关注点。近日有网友发布帖子称：自己与朋友（两名女生）于2025年12月31日入住深圳一全季酒店。使用酒店浴巾后，有一使用过的避孕套从中掉落。

酒店免房费了事

该网友表示：事发后她第一时间联系了酒店方，店长到房间内处理，表示可能更换浴巾时未打开查看，并且免除了当日的房费。当晚酒店方发送了一段文字，表示查看闭路电视后确认所有与布料相关的用品全部撤出更换，且除工作人员外无任何人员再进入该房间。

对此，全季深圳国际会展中心福海店工作人员回应内媒查询称：确实发生过该事件，并且给客人提供了相应的闭路电视画面，但该网友表示她从未看过。全季深圳国际会展中心福海店工作人员表示，母公司华住集团已介入调查。

网民留言热议：

「这表示换入的新浴巾己夹著避孕套？」

「怎么敢用酒店浴巾？」

「我从不用酒店提供的浴巾和洗漱用品。」

「有待查证，酒店浴巾都是必须更换。」

「我住酒店除了一次性拖鞋，从来不敢用其他东西。」

「我住旅店都是自带毛巾、床单、枕巾、刷牙筒、马桶垫，尽量不用他们提供的。」