林宝坚尼金表？︱网红举报造假 反遭无耻商家标注「同款」宣传

近日，内地百万粉丝网红「反诈老陈」在个人账号发布视频称，自己从某平台直播间购买的热销的「兰博基尼（港称：林宝坚尼）联名黄金手表」，疑似是假冒产品。

标注「反诈老陈」同款

网红发布视频显示，他购买的这款手表标价1980元（人民币，下同），表身有「999足金」的字样，并配有一张「鉴定证书」。直播间导购展示的收据上，还印著「林宝坚尼售后专用章」字样的红章。

相关新闻：迷恋「军官男友」｜女子寄出4只总值逾500万元名表 沪警截回：被深度洗脑

事件曝光后，引发内地媒体关注，媒体发现在某电商平台搜索「林宝坚尼金表」，结果出现不止一款，这些手表价格在999元到60万元不等。然而，林宝坚尼公关部已宣声，该品牌和网上售卖的这些手表没有任何关系，从未授权，也从未有过联名举动。而且在全国认证认可信息公共服务平台上搜索「鉴定证书」中标示的检测机构「中鑫检珠宝检测中心」，结果显示该机构并不存在。

「反诈老陈」表示，此事令他加倍气愤的是，商家被揭露售假后，不仅没有立刻下架相关商品，还在售卖页面加上了「反诈老陈同款」的字样。

「反诈老陈」公开质疑，该店舖所在的深圳华锐兰博公司售假，此类「三无产品」利用消费者对国际品牌的信任，以低价诱导购买，实际价值与宣传严重不符。

深圳市监局介入调查

据「第一现场」报道，深圳华锐兰博公司登记的地址现场为一出租屋，与房东询问后得知，该房间有一男租客，并未注册公司。

市监部门1月5日调查发现涉事企业未在登记地址经营，平台网店已关闭，目前已启动载入经营异常名录的程序，并发函至发货地、平台所在地市场监管部门协助调查。对辖区手表生产企业的经营场所进行排查发现一涉嫌生产销售「兰博基尼联名手表」的企业，现场查获一批无厂名厂址、无执行标准的手表，随即扣押起来，并就涉事企业与华锐兰博的关联合作关系做进一步调查。

