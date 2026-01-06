Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人工沙尘暴︱网传广州拆迁队贱招逼迁 施工方辩：操作失误︱有片

即时中国
更新时间：11:30 2026-01-06 HKT
发布时间：11:30 2026-01-06 HKT

为了逼迁就用上卑劣手段？内地网络近日热传一段「拆迁队用吹风机向居民区扬尘」的影片，有指拍摄地点为广州海珠区南洲街道后滘社区，有声音质疑存在「扬尘逼迁」行为，即时引起内媒关注。

周日（4日），当地街道工作人员解释，涉事扬尘实为雾炮机操作失误所致。目前，拆迁已停工四日，街道办事处表示「正依法处理」。

据网传影片所见，一辆铲车将掘起的泥土砖瓦驶近一部大型吹风机，即时扬起漫天沙尘，能见度只有两、三米。影片亦拍到当地街头，满街灰尘的情况。

有网民配文指，广州海珠区南洲街道后滘社区在拆迁过程中，故意制造扬尘干扰居民生活，质疑其行为是「以尘逼迁」。

设备未及时加水

内地「封面新闻」报道，当地一家车行商户表示，扬尘问题发生在今年元旦期间，由于店铺临近施工区域，经营的确受到影响，近期已开始搬迁。

广东广播电视台民生频道曾在去年12月24日报道，当地有幼儿园出现大量扬尘，有家长投诉。

后滘社区居委会回应称，社区近期确有少量拆迁工程，但对网传视频并不清楚。南洲街道工作人员则证实，后滘社区确实发生过扬尘问题，但并非网传的「故意吹尘」，而是施工中雾炮机出现操作失误。

「设备中未及时加水，导致降尘设备反而扬尘。」工作人员表示，街道办事处已责令施工方停工整改。

