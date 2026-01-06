Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陕西鳌太线︱5人违规闯区至少2死1堕崖 1人无定位设备待救

即时中国
更新时间：11:05 2026-01-06 HKT
发布时间：11:05 2026-01-06 HKT

陕西太白山鳌太线再有行山爱好者遇险。1月2日凌晨2时左右，5名外地人员避开管护站，从黄柏塬镇23公里附近违规登山，已证实其中有2人遇难，1人堕崖，因搜救队员无法到达，直升机正全力救援。其余1人已自行下山，还有1人被救援队成功搜救。

直升机正救援堕崖者

据悉，鳌山区域地形极为复杂，气候多变，部分地方积雪没过膝盖，加之夜间风大、雾大，冬天夜间温度可达-28℃，且搜救范围广，失联人员未携带卫星定位设备，无法精准定位，搜救工作异常艰难。

相关新闻：陕西鳌太线︱5驴友元旦-20℃犯禁闯入 4人失踪逾两日传暂寻回1人

1月5日下午4时许，搜救队员发现两名失联者，均已无生命迹象，正在和家属确认身份信息。发现最后一名失联者在探险过程中堕崖，现场坡陡崖高，搜救队员无法到达，直升飞机正在全力救援。

据《潇湘晨报》此前报道，家属公开求助信息，其妹妹与队友一行5人，于2026年1月1日晚上10点左右进入山区，其中1人因身体原因，于1月2日晚上途中与其他4人分开，并于1月3日凌晨独自下山，其余4人失联，手机无信号，无法定位具体位置。当地警方、消防及多支救援队伍上山参与进行搜寻。1月4日在采药人搭的窝棚找到1名男性，已安全带下山。

该知情人称，一行5人原计划一日速穿，都是轻装，未带帐篷和睡袋，食物和保暖措施都短缺。3日有1人提前下山，称在沙发石与另外4人在此处分开。其他4人继续前行，后轨迹偏离走错了路。

