中国观察：重塑「后院」 冲击中国拉美布局

美军在委内瑞拉总统马杜罗会见中国特使邱小琪几个小时之后，就将其生擒并带到美国，不仅是特朗普要控制这个南美国家石油资源，更是竭力改写拉美政治版图以便重塑「后院」，削弱中国在该地区影响力，并试探北京底线。委国变天令中国的债权、贸易及投资受影响，亦重挫其在拉美的战略布局。

美国历来视拉美为自家「后院」。1823年，时任美国总统门罗提出「门罗主义」，警告欧洲列强不要介入美洲事务。在特朗普第二个任期内，「门罗主义」高调回归，包括「夺回」巴拿马运河，「必须得到」格陵兰岛，誓要掌控这里的所有关键资源与基础设施，扶持亲美政府，不允其他大国染指。

中国已与24个拉美国家签署「一带一路」合作文件，在该地区加大基建等方面投资。上月，中方发布近10年来首份拉丁美洲及加勒比海地区政策文件，被视为计划在该地区加倍施展影响力。中国与委内瑞拉更是在2023年建立了「全天候战略伙伴关系」，如今美国虏走委国总统，借此对拉美国家发出警告——「你们谁反对我，我就收拾谁；你们谁跟中国关系密切，我就收拾谁。」

由于中国外交方针是不结盟，不当「带头阿哥」，也就是不会「替小弟出头」，看到马杜罗的下场，拉美一些国家更加不敢与美国对抗，靠拢中国也势必更为审慎。台湾现有7个「邦交国」位于拉美地区，这些国家短期内相信不敢与北京建交。

从经济上而言，委国变天对中国也有不少影响。从2007年开始，中国累计向委内瑞拉提供了500-600亿美元的各类贷款。委内瑞拉则通过向中国提供原油，来逐步偿还这些贷款。截至2025年底，委内瑞拉未偿清贷款大约为100-150亿美元。这些贷款会不会打水漂，视乎新政府会不会赖帐。

除了石油行业之外，中企还在委国铁路、发电厂建设，以及住房开发等领域，都有不少投资项目。这些项目能否顺利推进，亦存在变数。

