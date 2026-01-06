Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南博风波闹大 藏家朱光归还《江南春》

更新时间：08:29 2026-01-06
发布时间：08:28 2026-01-06

明朝《江南春图》拍卖风波有新进展。内地公众号「古籍」披露，随着事件越闹越大，拍卖该画的宁波籍收藏家朱光近日从澳洲紧急回国，主动将这件作品移交相关部门。目前，该画已再度入藏南京博物院库房，相关权属与真伪问题有望获得更公开的处理。

相关新闻：南京博物院贱卖文物？︱原馆长徐湖平传被带走 民国别墅住所成打卡热点︱有片

《江南春图》为明代著名画家仇英所画，原为晚清收藏家庞莱臣拥有，1959年由庞氏后人捐赠南京博物院。不过，1997年南博在清理馆藏时将其列为「伪作」并划拨至江苏省文物总店。这件画作被南京收藏家陆挺低价购入。去年5月，陆挺病逝后，其债务问题集中暴露，因逾期无力偿还，大批抵押藏品转让，最终由朱光接手。

此时《江南春图》被送上拍卖场，并以8800万元人民币起拍。庞氏后人发现后举报有人「盗卖文物」，拍卖行紧急撤拍。事件引发舆论质疑并曝光当年签署「赝品」拨交文件的是南京博物院原院长徐湖平，他兼任销售方江苏省文物总店法人代表，并与陆挺关系密切。

相关新闻：南京博物院｜退休员工举报原院长盗窃文物 江苏省委成立调查组处理

上月底，南京博物院退休职工郭礼典实名举报徐湖平盗窃文物、致使数以千计国宝流失损毁，并透露多件书画被赠送给各级官员。江苏省委省政府以及国家文物局调查事件，80岁的徐湖平被带走调查。

