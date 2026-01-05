Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗湖口岸︱最名贵仙人掌成异草 女客偷运52株「龟甲牡丹」断正

即时中国
更新时间：18:30 2026-01-05 HKT
发布时间：18:30 2026-01-05 HKT

「异草」通常指稀奇、罕见的草本植物，但不少都是濒危物种，如运入内地，随时触犯法例。近日，罗湖海关查获进境旅客携带濒危龟甲牡丹52株。

海关总署微博「海关发布」通报，罗湖海关关员在对进境旅客进行监管时，发现一名女性旅客进入海关监管区未向海关申报，其携带的物品机检图像异常，海关关员随即对其进行拦截检查。经进一步检查，海关关员在该旅客行李箱内发现大量用纸巾捆绑的疑似仙人掌植物，共计52株。

相关新闻：罗湖口岸｜阿伯走得快有古怪 身藏海洛英、美沙酮被查获｜有片

后经鉴定，以上植物均为仙人掌科岩牡丹属龟甲牡丹，属《濒危野生动植物种国际贸易公约》列明物种。经询问，该旅客承认帮人带货，并收取「带工费」。

龟甲牡丹是仙人掌类植物中最名贵的种类之一，因形似石头被称为「活的岩石」。其表皮灰绿色并皱裂成不规则纹路，表面的龟裂状褶皱似龟甲，株顶有白色细密茸毛，开淡紫色重瓣花。

