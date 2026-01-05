Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天乐代言︱连锁Facial 店「洗脸熊」多地落闸 官方：个别擅停业

即时中国
更新时间：15:16 2026-01-05 HKT
发布时间：15:16 2026-01-05 HKT

香港影星古天乐近日中港两地忙于出席电影《寻秦记》宣传活动，不过其代言的内地连锁Facial 店「洗脸熊」，被爆在广东、浙江、湖北及上海等地门店突然落闸，惹来会员质疑挟款「走佬」。官方发声明称，事件涉个别门店违约擅自停业造成。

充值卡无法在分店使用

据经济观察网报道，近日有涉及广东、浙江、湖北、上海等地的消费者投诉，指皮肤护理连锁店「洗脸熊·洗脸吧」（下称「洗脸熊」），突然关店，但会员已付费的充值卡，却无法在其他门店使用，质疑有人卷款「走佬」。

有消费者还反映，门店前一天还在发朋友圈宣传，次日便人去楼空，且去其他门店查询后被告知并非会员，即充值的款项没有进入公司系统，怀疑事件有人预谋将费用存入私人账户再跑路。

1月2日，「洗脸熊」发声明称，经核查，此次涉及闭店且未能妥善处理退款事宜的门店，系个别门店在未与总部充分沟通并违反合作协议的情况下擅自停业所致。目前，「洗脸熊」全国2600余家门店均正常营运，服务未受影响。

「洗脸熊」创始人唐华波向《南方都市报》表示，对于公司监管不到位深感自责，将切实维护好消费者的权益。唐华波称，会全力督促涉事门店完成退款及后续处理工作。

官网资料显示，「洗脸熊」隶属广东爱美熊美容科技有限公司，专注面部清洁护理，客户群体为80/90/00新锐消费者，品牌代言人是演员古天乐，主打皮肤清洁，品牌宣称「不卖货，只洗脸」。

从第三方平台显示，「洗脸熊」单个项目费用在50-233元之间。

 

 
 

