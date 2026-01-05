土地纠纷︱高中生遭司机3度转线追撞 昏迷14个月逝世邻居判死
江苏2024年有高中生，被素有积怨邻居，驾驶汽车追撞，驾电动车的高中生3度转线仍逃走不及被撞成重伤，昏迷14个月后死亡。案件一审判决出炉，被告故意杀人罪成判处死刑。
辩称事发时精神异常
江苏省盐城市响水县20岁高三男学生张俊豪，2024年5月29日驾电动车外出时，被现年36岁邻居王春桂驾车追撞。
张俊豪母亲表示，案发后警方翻看闭路电视，发现王春桂在现场发现对向的张俊豪后，便掉头追撞对方，张俊豪发现后曾多次转线逃走，但王春桂紧咬不放，三度转线，最终车头撞入电动车座椅下方，把张俊豪撞倒在地。
事后，王春桂致电报警，声称发生交通意外。
张俊豪被撞重伤，经抢救后一直昏迷，留医14个月后死亡。
案件11月在响水一审开庭。王春桂辩称事发时精神异常，但经官方鉴定被告并无精神疾病。
案情指，张王两家多年来因地界及生活锁事素有争执，原在外工作的被告，近年返乡，多次为母亲出头，与张家吵架。
据张俊豪母亲向内媒表示，法庭于4日就案件判决，王春桂故意杀人罪成，判处死刑。
