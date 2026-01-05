双星名人争产战︱84岁前总裁与儿媳断绝关系 「不能让拥美国身份的人接班」

甫踏入2026年，内地拥有百年历史的知名鞋企「双星名人」发生家族就公司控制权争夺战。上周六（3日），现年84岁的前总裁汪海发声明，正式宣布与儿子汪军、儿媳徐英断绝父子及姻亲关系。声明提出，汪海表明不能接受「拥有美国人身份」的人接班。

汪海在声明中列举11条理由，其中「接班人国籍」被置于首位。他也说，汪军与徐英均为美国身份，双星名人是国企改制后的股份制企业，属于中国人的民族品牌，绝不能让「美国身份的人」接班。

除了国籍问题，汪海还痛斥儿子掌权后搞「去创始人化」﹐又指对方多次「抢公章」、「逼宫」，直指其「背叛品牌、背叛老爹」。



汪海在声明中说：「汪军说我压制了他20多年……我现在不压制了，决定与他断绝父子关系」，「汪军抢占我的办公室后，喝庆功酒，说抢占办公场所是解放了台湾。」

观察者网报道，这场父子反目并非突发。矛盾的种子埋于2022年，汪海儿媳徐英控股80%的「青岛星迈达工贸有限公司」通过增资，取得双星名人56.96%的股份，成为第一大股东。创始人汪海虽然名义上保留了职位，但实际上失去了对公司的绝对控制。



2025年5月，矛盾公开化。汪海发信指控儿孙「逼宫」，并质疑公司在他不知情下被搬迁。此后双方陷入长期拉锯，目前升级到「断绝关系」。

